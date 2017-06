I genitori dell’asilo di Sciarè “preoccupati”

Sciarè generica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei genitori dell’asilo Borgomanero di Sciarè

Con riferimento agli articoli pubblicati in questi giorni sulla stampa locale, i genitori della Scuola Borgomanero ritengono indispensabile, per una corretta rappresentazione della realtà, precisare quanto segue:

La riunione dei genitori della Scuola dell’Infanzia è stata convocata a seguito delle notizie apparse sui quotidiani, circa l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di rivedere la convenzione vigente, rinnovata nel 2015 ma la cui origine risale al 1988.

Prima di convocare l’incontro abbiamo verificato con la Parrocchia, proprietaria della scuola, se fossero arrivate comunicazioni ufficiali circa l’intenzione dell’Amministrazione di riconsiderare il contributo annuale erogato, ricevendo conferma che né il Sindaco né altri Assessori avevano preso contatti in tal senso.

Sulla base di questi elementi abbiamo ritenuto di confrontarci tra genitori per condividere le informazioni a disposizione e definire quale tipo di iniziative porre in essere per manifestare la nostra solidarietà ad una realtà che dal 1955 rappresenta un punto di riferimento educativo ed aggregativo per il quartiere di Sciaré e che rappresenta un’eccellenza della città.

Per quanto riguarda il bilancio della scuola, pur non essendo materia di nostra pertinenza, riteniamo indispensabile ripetere quanto precisato dal rappresentante del Consiglio Affari Economici: gli avanzi di gestione registrati negli anni 2014 e 2015 derivano esclusivamente dagli stanziamenti della Regione non ricevuti negli anni precedenti. In merito, rimandiamo al Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia per gli opportuni approfondimenti.

Da ultimo, ribadendo la nostra preoccupazione per quello che un’eventuale riduzione della convenzione potrebbe comportare, auspichiamo un chiarimento dell’Amministrazione Comunale con la proprietà della Scuola dell’Infanzia Borgomanero.