I giovani canottieri lombardi brillano nella notte viennese

Notti magiche, ma questa volta il calcio non è il protagonista: a Vienna si è disputata la spettacolare “Nigth Row” di canottaggio, con le imbarcazioni impegnate a darsi battaglia al crepuscolo.

La capitale austriaca ha così potuto ammirare e applaudire anche le selezioni di atleti del comitato Lombardia della federazione del remo, che ha portato entrambi i suoi “otto” sul podio al termine di una giornata – sabato 24 – in crescendo di prestazioni fin dalle qualificazioni.

L’ammiraglia femminile junior ha conquistato addirittura la medaglia d’oro, grazie anche a un drappello di atlete della nostra provincia. In particolare, sull’imbarcazione lombarda, hanno preso posto due atlete della Canottieri Varese (Benedetta Bulgheroni e Rebecca Carente) e quattro della Canottieri Gavirate (Matilde Sturaro, Chiara Biolcati, Matilde Barison, Greta Schwartz). L’equipaggio comprendeva anche Carolina Vanini, Margherita Recchia (Tremezzina) e il timoniere Giulia Clerici (Moltrasio).

La Lombardia ha imposto subito un ritmo alto mettendo la propria prua davanti a quella delle principali rivali, le austriache della Ruderverein Staw e le tedesche dell’Elbtalachter Dresden. Negli ultimi 100 metri la barca italiana ha dovuto respingere l’ultimo attacco delle avversarie ma ha chiuso in 1’06″36, con buon margine di vantaggio. Si tratta del primo oro nella Night Row per il CR Lombardia, alla prima partecipazione in questa regata.

E sul podio ci sono andati anche i maschi, scesi in acqua pochi minuti dopo le compagne di squadra. Anche in questo caso, tanto Varesotto ai remi con Cristian Bertesago (Corgeno), Stefano Ballerio, Vittorio Spreafico (Varese) e Diego Paroli (Gavirate). Con loro anche Lorenzo Benzoni (Lario), Gabriele Brugnoli (Flora), Michele Piffaretti (Moltrasio), Simone Mantegazza e Lorenzo Finulli (Idroscalo), quest’ultimo nel ruolo di timoniere.

La barca lombarda ha rivaleggiato in finale contro la Germania per la medaglia d’argento, visto che l’Austria è apparsa subito più forte e ha concluso in prima posizione. Nel finale i tedeschi hanno sopravanzato Spreafico e compagni di mezzo secondo.