I lavori di Alptransit e le strade alternative per arrivare in città

Foto varie

Linea ferroviaria bloccata da una quindicina di giorni, lavori di rimozione dei binari a Tronzano Lago Maggiore, Colmegna e Luino, inizio dei lavori ai sottopassi.

La città è un cantiere ferroviario e sono state istituite le corse sostitutive in autobus per raggiungere Laveno Mombello e prendere la coincidenze per continuare il percorso sulla linea ferroviaria che va verso Milano, via Gallarate. Ma non è l’unica strada per muoversi verso il capoluogo lombardo: sono difatti presenti anche altre corse che portano a Varese in autobus, proprio di fianco alla stazione.

I LAVORI – In una nota inviata alla stampa l’assessoe Alessandra Miglio fa il punto specificando le prossime, vicine, scadenze. «Come alcuni lettori avranno visto oppure letto sui social, a Luino sono iniziati i lavori per l’adeguamento della linea ferroviaria alle esigenze del traffico proveniente da Alptransit ed alla sua messa in sicurezza, nel contempo verranno posati dei travi già predisposti per la costruzione del nuovo sottopasso viario e ciclopedonale di via Cairoli.

Si rende perciò necessaria la chiusura del sottopassaggio pedonale esistente per il periodo necessario al consolidamento delle strutture portanti, comunque dal 26 giugno.

Nel frattempo l’impresa migliorerà l’accesso al collegamento pedonale lungo la via Carnovali (sopra il sottopasso esistente) per agevolare il passaggio dal parcheggio Visnova all’attraversamento di via Voldomino».

I DISAGI – «In questo periodo i disagi dovuti ai lavori sui binari sono particolarmente sentiti dai cittadini e la chiusura della tratta da Laveno verso Cadenazzo crea molte difficoltà soprattutto a chi arriva o vuole raggiungere Malpensa, poiché da Milano si può optare anche per un treno verso Varese in coincidenza con autobus per Luino, pur non migliorando neanche questo il tempo di percorrenza, che è di quasi due ore – scrive l’assessore.

Abbiamo già chiesto a Regione Lombardia di essere coinvolti nella formazione dei nuovi orari per il 2018, sarebbe auspicabile che, per lo meno in via sperimentale, si formasse un treno al mattino dopo quello dei pendolari e studenti che saltasse molte fermate per raggiungere il capoluogo e Malpensa in tempi concorrenziali con l’auto».

IN AUTOBUS – Quindi per muoversi verso il treno da Luino ci sono due strade: o si prende il bus sostitutivo che porta verso Laveno Mombello per un viaggio di circa 30 minuti, oppure si opta per il pullman di linea che porta a Varese in un viaggio che dura poco meno di un’ora. Di seguito gli orari: