Foto varie

Venerdì 30 giugno, nell’Aula Granero Porati dell’Università degli Studi dell’Insubria, si svolgerà il convegno "I mille volti della vitamina D", organizzato dalla S.C. Endocrinologia diretta dal Prof. Luigi Bartalena, con il coordinamento scientifico della Dott.ssa Eliana Piantanida.

Da sempre conosciuta per il suo ruolo chiave nella regolazione del metabolismo osseo, negli ultimi anni la vitamina D è stata associata a diverse condizioni patologiche di interesse polispecialistico.

Grazie all’espressione ubiquitaria del suo recettore, il campo d’azione dell’ormone vitamina D supera i confini degli effetti scheletrici, aprendo scenari interessanti in ambito endocrino-metabolico – con particolare riferimento all’obesità e al diabete, cardiovascolare – dall’ipertensione arteriosa, alla malattia coronarica, al tromboembolismo venoso, e immunologico, in un panorama eterogeneo di patologie, quali la psoriasi, l’asma bronchiale, le malattie infiammatorie croniche intestinali, l’artrite reumatoide e il LES, la sclerosi multipla.

Con il contributo di esperti di diverse discipline, il convegno si propone di far luce su alcune delle più recenti acquisizioni in tema di vitamina D. Sarà l’occasione per un proficuo dibattito clinico-scientifico sul suo utilizzo nella pratica medica, tra classiche e innovative possibili indicazioni, mirando a migliorare la prognosi e l'outcome di alcune patologie croniche invalidanti.

Oltre a docenti dell’Ateneo dell’Insubria e a Specialisti dell’ASST Sette Laghi, parteciperanno al convegno prestigiosi esperti, quali il Prof. Luca Chiovato, dell’Università degli Studi di Pavia, il Prof. Claudio Marcocci, dell’Università degli Studi di Pisa, e il Prof. Gianluca Perseghin, dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L’inizio dei lavori è previsto per le ore 8:45 e la partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria attraverso il Portale della Formazione dell’A.S.S.T. Sette Laghi, Varese.

L’evento, patrocinato da Società Italiana di Endocrinologia Sezione Lombardia, Università degli Studi dell’Insubria, A.S.S.T Sette Laghi e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese, è rivolto a Medici di tutte le discipline, Medici di Medicina Generale, Infermieri, Dietisti, Farmacisti ed è aperto a Medici Specializzandi e Studenti.