I nodi del consiglio comunale: tariffe cimiteriali e ristrutturazione di Agesp

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016

Si informa che il consiglio comunale è convocato per domani, martedì 27 giugno alle 21.00 nella sala consiliare del palazzo municipale.

Diciotto i punti all’ordine del giorno, consultabili nell’home page del sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it.

Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.

Tra i punti all’ordine del giorno spiccano una proposta di delibera del Pd che modifichi il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria in merito alla rinuncia per la quale servirebbe un atto notarile, una mozione dei 5 Stelle in tema di tariffe cimiteriali (al centro delle polemiche per gli aumenti spropositati delle concessioni, ndr) e una della maggioranza, sempre in tema di concessioni cimiteriali, che preveda la possibilità di rivedere i termini di rinnovo e le relative modalità di pagamento, reintroducendo in particolare la facoltà di rinnovo trentennale (il nuovo regolamento costringe ad un rinnovo per 99 anni) e prevedendo eventualmente delle agevolazioni o dilazioni di pagamento per i rinnovi per tempistiche superiori.

Oltre al tema dei cimiteri, che in queste settimane ha causato molto malcontento tra i cittadini, c’è la questione della riorganizzazione delle partecipate della galassia Agesp (qui trovate il documento proposto in consiglio) con la votazione per approvare il nuovo piano e una variazione di bilancio che permetta di acquistare strumentazione per la Polizia Locale.