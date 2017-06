I nostri “vicini animali” in una conferenza

Foto varie

Conferenza a Villa Mirabello nell’ambito del ciclo organizzato in occasione della Mostra fotografica su animali e natura “Meet Your Neighbours” di Emanuele Biggi.

Venerdì 9 maggio alle ore 17 è in programma “M’appare la biodiversità: la cartografia ambientale nell’era digitale” di Damiano Preatoni (Università degli Studi dell’Insubria).

Creare carte geografiche è una attività vecchia come l’umanità: cosa significa “cartografare la natura” e come le nuove tecnologie hanno cambiato l’approccio alla cartografia ambientale? Un interessante excursus nella storia della cartografia e delle sue applicazioni per la conservazione della biodiversità.