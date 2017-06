I primi diplomati nella lotta al bullismo

Foto varie

Si é concluso al MIV il percorso del progetto pilota “Il bullismo non va in vacanza” nato con lo scopo di di certificare società sportive o persone fisiche adeguatamente formate per operare tra i giovani consapevoli di come prevenire e combattere il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo.

Un corso che è stato coordinato dal dottore e criminologo Franco Posa e organizzato attraverso un percorso didattico costituito da lezioni frontali, attività formative di gruppo, utilizzo di materiale informativo.

Corsi tenuti da Bellissima Terra Coop Sociale, una startup innovativa che da 4 anni si occupa di promuovere ed incentivare attività sociali di welfare e organizza, gestisce e promuove grest estivi, in collaborazione con i soggetti promotori e partner dell’iniziativa che sono stati “Arco Iris – Specialisti in campus per bambini”, CUS INSUBRIA A.s.d., Bosto Calcio” e l’Associazione Arashi di Varese.

E sono stati quasi 40 i ragazzi ed adulti, operatori dei centri partner che hanno ricevuto il primo attestato di partecipazione al corso direttamente dalle mani del commissario capo della questura di Varese Ilaria Castiglioni.