I ragazzi dell’Accademia Amadeus celebrano i 60 anni dell’Unione Europea in musica

Saranno i giovani a festeggiare il compleanno dell’Unione Europea. Venerdì 16 giugno i ragazzi dell’Accademia Musicale Amadeus presentano “Euromusic”, un concerto organizzato dall’associazione Amadeus con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e il Circolo Culturale Ricreativo della banca in occasione dei 60 anni dei Trattati di Roma che diedero il via al processo dell’unificazione europea. Due i concerti in programma nell’auditorium Don Besana della Bcc (in via Manzoni 50, Busto Garolfo): il primo alle 19 che vedrà protagonisti gli allievi più giovani dell’Accademia Amadeus; il secondo alle 21 con quelli un po’ più grandi. In entrambi sarà presentata una carrellata di brani ispirati alla tradizione musicale europea, classici e moderni. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

«Complessivamente saliranno sul palco una settantina di giovani, dalle elementari fino alle superiori, con esecuzioni in ensemble, duo e trio, e il coro delle voci bianche con l’orchestra giovanile», osserva Marco Raimondi dell’associazione musicale Amadeus. «Lo scopo dell’Accademia è quello di avvicinare i giovani alla musica fornendo una preparazione certificata attraverso la quale poter avviare anche percorsi professionali».

Aggiunge il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi: «È un appuntamento che rientra nella collaborazione che come Bcc abbiamo avviato con Amadeus per diffondere l’educazione musicale tra i più giovani. È anche l’occasione per ricordare i valori che l’Europa unita porta con sé. Ci piace festeggiare il compleanno dell’Europa nell’anno in cui anche la Bcc spegne le sue prime 120 candeline: come l’Europa, anche la nostra banca è chiamata a fare un passaggio di unità per rafforzare la propria presenza e la propria azione con l’adesione al gruppo bancario Iccrea. Un passaggio che manterrà invariati i nostri principi di mutualità e cooperazione».

L’Accademia Musicale Amadeus è il laboratorio permanente di formazione artistica che l’associazione Amadeus ha creato nel 2008 per supportare la sua attività concertistica. Specializzata in corsi di formazione che procedono dalla propedeutica musicale per la scuola dell’infanzia e primaria fino a masterclass per musicisti avviati alla carriera concertistica, l’Accademia si avvale esclusivamente di validi professionisti specializzati in diversi ambiti. Molti dei docenti provengono dalla più prestigiosa tradizione musicale italiana ed internazionale, dal Teatro alla Scala di Milano alle più importanti Orchestre Sinfoniche e Conservatori. Con oltre 100 allievi, dal 2011 l’Accademia è affiliata all’ABRSM, l’Association Board delle Royal School of Music, la fondazione internazionale riconosciuta per l’accreditamento musicale in 120 paesi con oltre 650.000 allievi nel mondo che unisce i quattro maggiori conservatori del regno unito: la Royal Academy, of Music ed il Royal College of Music di Londra, il Royal Northern College of Music di Manchester ed il Royal Conservatoire of Scotland di Glasgow, di cui Amadeus è ufficialmente sede d’esame in Italia.

L’ingresso ai due concerti è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni contattare il Circolo Culturale e Ricreativo – CCR: cell. 333.3402169 – email: ccrbustobuguggiate@alice.it; oppure l’associazione Amadeus info@ensembleamadeus.org , tel. 0331578248.