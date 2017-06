I segreti di Carla Lertola per piatti sani e gustosi per i bambini

Cucinare per i bambini, i segreti da Tigros

La nota dietologa Carla Lertola è stata protagonista del terzo appuntamento al Buongusto di Solbiate Arno di mercoledì 7 insieme alla dottoressa Valentina Bolli, dietista. L’argomento è stato “Alimentazione e bambini”, partendo da un punto fermo: quello che il momento del pasto è un momento perfetto per trasmettere buone regole alimentari ai propri figli e passare insieme un po’ di tempo.

Secondo la dietologa «il cibo é amore e noi siamo animali mangianti. Quindi facciamo in modo che sia gradevole l’atto del mangiare, specialmente quando ci rivolgiamo ai bambini». Tutto il corso si è infatti snodato tra trucchi e metodi per far appassionare i più piccoli ai cibi che non amano particolarmente partendo dal presupposto che «diktat severi e incisivi con i bambini non funzionano» e che quindi molto meglio è convincere i bambini ad avviarsi naturalmente verso percorsi più sani.

Come? Con l’esempio degli adulti e sfruttando le debolezze. In modo soft ad esempio «facendo trovare ai bambini sulla tavola della verdura prima del pasto -racconta la dottoressa Bolli- in modo che i bambini affamati siano spinti maggiormente a provare questi cibi» oppure con tecniche più radicali «servendo in tavola il secondo prima del primo». E anche se i bambini non sembrano apprezzare, non bisogna scoraggiarsi: «Alcune ricerche hanno mostrato come per far assaggiare ad un bambino una verdura nuova ci vogliono 10 esposizioni; quindi perseverate».

Accanto alle due esperte c’era lo chef di Buongusto Tigros, che ha messo in pratica in una serie di ricette ciò che le esperte hanno spiegato ai partecipanti: il menù proposto è stato un mix di ricette facili, veloci e versatili in grado di far gustare piatti nuovi ai bambini. Il primo è stato una rivisitazione di pasta allarma con chips di melanzane, il tutto servito in un cestino di grana. Un piatto che è stato seguito da un transetto di salmone impanato con mandole e miele impiantato su un letto di valerianella e carpaccio di finocchio all’arancia e limone. Piatti che sono stati accompagnati da quello che può diventare un pratico e versatile snack: involtini primavera di pasta fallo con verdure allo zafferano, accompagnato da salsa di yogurt greco al basilico.

