I tifosi del Milan si danno appuntamento per il primo allenamento a Milanello

milan presentazione milanello luglio 2011

Il Milan di Montella è pronto per il primo raduno della stagione a Milanello, il centro sportivo della squadra a Carnago, atteso per i primi giorni di luglio.

Il 5 luglio è però previsto il primo l’allenamento ufficiale sul campo esterno visibile anche da fuori e i tifosi si sono dati appuntamento per sostenere la squadra.

Il ritrovo della tifoseria milanista è previsto per il 5 luglio a partire dalle 14 e, come accade tutti gli anni, ci saranno bandiere, striscioni e passione per la squadra.