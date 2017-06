L’Idea.Lab” del Tosi agli Stati generali dell’Innovazione

Ci sarà anche l’Idea.Lab di Busto Arsizio, il laboratorio per l’occupabilità, tra gli esempi che verranno presentati agli Stati generali dell’Innovazione dell’istruzione e della formazione professionale in programma a Bergamo lunedì 19 giugno.

Organizzati dall’Assessorato istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, presso Kilometro Rosso, ospiteranno le idee creative e innovative nate nelle scuole in diversi settori.

«L’innovazione, i progetti, le realizzazioni e le sfide future dell’istruzione e della formazione professionale saranno i protagonisti degli ‘Stati Generali dell’innovazione, dell’Istruzione e della Formazione professionale lombarda’ in programma lunedi’ 19 giugno al ‘Kilometro rosso’, il parco scientifico e tecnologico sorto lungo l’autostrada A4 alle porte di Bergamo» ha spiegato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea, che ha voluto questa iniziativa per fare incontrare e dialogare le eccellenze del sistema scolastico e delle imprese della regione. Non a caso è stato scelto un luogo-simbolo che ospita aziende, centri di ricerca, laboratori, attività di produzione high-tech e servizi all’innovazione.

All’evento saranno presenti, tra gli altri, il presidente Roberto Maroni, i ministri dell’Istruzione Valeria Fedeli e del Lavoro Giuliano Poletti e Alberto Bombassei, deputato e presidente di Brembo spa.

Uno spazio espositivo sarà allestito con stand dei progetti più innovativi realizzati dalle scuole, dai centri di formazione professionale, dagli ITS e dagli IFTS e università, raggruppati in sei aree tematiche: ‘Il futuro in classe'; ‘Il futuro nella formazione professionale'; ‘I tecnici del futuro'; ‘Accessibilita”; ‘Benessere'; ‘Coltivare i talenti dei giovani’.

Tra questi anche il Lab avviato dalla rete di scuole dirette dall’Ite Tosi di Busto che ha ottenuto il finanziamento per realizzare questo spazio aperto a tutta la città e oltre, ai Molini Marzoli. Un luogo di studio e sperimentazione dove si svolgeranno corsi, incontri, e che terrà aperte le sue porte per ospitare chiunque abbia voglia di mettersi in gioco.