Igor Dario Belletta e Gabriel Fede vincono il Challenge Sandro Gianoli

Si è corsa a Besnate la terza prova della Challenge Sandro Gianoli alla memoria per la categoria Esordienti.

100 concorrenti hanno preso parte al 1°Trofeo Ites Com srl, voluto dal Gruppo Sportivo Prealpino diretto da Dario Zecubi. A vincere sono stati Igor Dario Belletta (Busto Garolfo), tra i primo anno, e Gabriel Fede (Verso L’iride) nella competizione riservata ai ragazzi del secondo anno. A fronte di questi risultati la vicepresidente del Comitato Provinciale di Varese della Federciclo Miriam Martinoli e Sergio Gianoli hanno fatto vestire le maglie di leader volute da Pi.Erre Sport e Cartotecnica Graziella a Igor Belletta (Busto Garolfo) e Giuseppe Milone (Equipe Corbettese). Nelle graduatoria per società comandano il Pedale Pavese, nel trofeo Ruzzenenti Catering e la Società Ciclistica Busto Garolfo nel Gran Premio Pedala con i Campioni. La prova conclusiva della terza edizione della challenge si correrà domenica 18 giugno a Cassano Magnago a cura dl Gruppo Sportivo San Pietro.

Ordine di arrivo Esordienti primo anno 1° Trofeo Ites Com srl: 1) Dario Igor Belletta (Busto Garolfo) km 27,900 in 47’39” media 35,131 2) Mirko Bozzola (Pedale Ossolano), 3) Riccardo Coloma (Pedale Senaghese), 4) Federico Lazzarin (Busto Garolfo), 5) Enrico Bernasconi (Legnanese), 6) Gabriele Mascia (Biringhello), 7) Simone Zanini (Prealpino), 8) Claudio Rossetti (Orinese), 9) Gabriele Scapin (Prealpino), 10) Alberto Dorigo (Biringhello).

Esordienti secondo anno: 1) Gabriel Fede (Verso L’Iride Guerciotti) km 37 in 1h00’33” media 36,664, 2) Giuseppe Milone (Equipe Corbettese), 3) Manuel Oioli (Nuovi Orizzonti), 4) Davide Parini (Bustese Olonia), 5) Matteo Boletta (Orinese), 6) Luca De Toffol (Cardanese), 7) Lorenzo Cottone (Pedale Pavese), 8) Alessio Bauccio (Biringhello), 9) Edoardo Alleva (Nuovi Orizzonti), 10) Davide Montagner (2000 Borgomanero).

Classifica 3^ Challenge Sandro Gianoli Gran Premio Pi.Erre Sport dopo la terza prova: 1) Dario Igor Belletta (Busto Garolfo) punti 40, 2) Riccardo Coloma (Pedale Senaghese) 36, 3) Claudio Rossetti (S.C. Orinese) 32; 4) Federico Lazzarin (Busto Garolfo) 26, 5) Mirko Bozzola (Pedale Ossolano ) 24, 6) Simone Zanini (Prealpino) 21, 7) Riccardo Cirillo (Ped. Uboldese) 20; 8) Fabio Massa (U.C. Costamasnaga) 17; 9) Samuele Consagra (Ped. Uboldese) 15; 10) Gabriele Mascia (Biringhello) 14.

Classifica società Gran Premio “Pedala con i Campioni” dopo la terza prova: 1) S.C. Busto Garolfo punti 66, 2) G.S. Prealpino 47; 3) Pedale Senaghese 42 4) Pedale Uboldese 35 ; 5) S.C. Orinese 32; 6) Pedale Ossolano 24,7) Ciclistica Biringhello 19, 8)UC Costamasnaga 17; 8) U.S. Legnanese 11, 10) U.C. Pessano 11; Classifica 3^

Challenge Sandro Gianoli Gran Premio Cartotecnica Graziella dopo la terza prova: 1) Giuseppe Milone (Equipe Corbettese) punti 37, 2) Gabriel Fede (Verso L’Iride) 35, 3) Manuel Oioli (Nuovi Orizzonti) 32, 4) Lorenzo Cottone (Pedale Pavese) 30, 5)Davide Parini (Bustese Olonia) 24, 6) Gabriele Solenne (Team Cicloteca) 20; 7) Matteo Boletta (Orinese) 19, 8) Daniele Rossetti (S.C. Orinese) 17; 9) Emanuele Albini (Ped. Saronnese) 15; 10) Federico Luigi Rustioni (SC Ped. Pavese) 13 .

Classifica società Gran Premio “Ruzzenenti Catering” dopo la terza prova: 1) SC Pedale Pavese punti 48; 2) Equipe Corbettese 46; 3) Nuovi Orizzonti 38, 4) S.C. Orinese 36; 5) Cadrezzate Verso l’Iride 35, 6) Bustese Olonia 24 7) Team Cicloteca 20;8) Pedale Saronnese 15; 9) SC Torrile 11; 10) UC Costamasnaga 8.