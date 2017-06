Il 5 per mille sarà dedicato ai giovani e al loro Centro

Foto varie

Nella serata assembleare sul tema “5 per mille: decidiamolo in comune”, che si è tenuta lo scorso 25 maggio a Vedano Olona – organizzata per scegliere quale progetto sostenere con il finanziamento che il Comune riceverà dal 5 per mille – i cittadini presenti hanno deciso di puntare sui giovani, destinando la cifra di euro 2.974 euro (versata dai contribuenti vedanesi nell’anno finanziario 2015, corrispondente ad anno fiscale 2014) per l’acquisto di arredi e attrezzature per il Centro Giovani in via dei Martiri.

Negli scorsi anni (2015 e 2016) con lo stesso metodo la scelta dei vedanesi era caduta sull’acquisto di un defibrillatore, collocato poi nell’area del Parco Fara Forni, e sull’istituzione dell’Angelo Civico, un progetto che per intervenire a supporto di situazioni di fragilità che riguardano disabili, anziani e persone in momentanea situazione di parziale o totale non autosufficienza.

L’Amministrazione comunale ricorda a chi ancora non ha presentato la dichiarazione dei redditi, che se vorrà destinare la quota del 5 per mille non dovrà fare niente di particolare, nemmeno indicare il numero di codice fiscale dell’ente, ma solo apporre una firma nell’apposita casella (Sostegno alle attività sociali svolte dai Comuni di residenza) sul proprio modello Irpef: “Nessun costo in più e nessuna imposta da pagare, una semplice firma per mantenere un pezzettino di tasse a Vedano Olona a beneficio dei vedanesi”.