Il Birrificio Poretti apre le porte a 600 visitatori

Nel cuore del birrificio Poretti - foto di Annalisa Genovese

Torna per la 5a edizione l’iniziativa “Porte aperte… ai luppoli”, voluta dal Birrificio Poretti e programmata per sabato 17 giugno. Nell’occasione l’azienda di Induno Olona permetterà a 600 visitatori di effettuare un tour guidato all’interno dell’unità produttiva, famosa oltre che per la birra anche per i fregi liberty, l’antica sala cottura, cuore dell’intero processo produttivo e il parco botanico circostante.

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi, perché i posti si esauriscono nel giro di poche ore. L’unico canale per aderire è quello del sito ufficiale del Birrificio Angelo Poretti: più precisamente bisogna iscriversi attraverso QUESTA PAGINA WEB.

Le visite saranno effettuate tra le 10 e le 12,30 e tra le 14 e le 17,30: ogni tour dura circa 1h30′, è condotto dal personale dell’azienda ed è aperto a 40 persone (gli under 14 accompagnati non necessitano di iscrizione).

Nel corso della giornata si potrà degustare anche la nuova birra stagionale di Poretti la “7 Luppoli L’Esotica”. Questa novità è una birra al mango con luppolatura delicata e note fruttate.

Una parte dei proventi della vendita delle birre sarà devoluta alla comunità alloggio “Il Sorriso”, situata a Cuasso al Monte, che accoglie persone disabili alle quali è venuto a mancare, totalmente o in maniera determinante, il sostegno famigliare.