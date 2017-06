Il Cairoli sul palco per scoprire il suo “Talent”

Adrenalina alla stelle tra gli organizzatori del talent scolastico più famoso in provincia. Per il quinto anno torna il “Cairoli’s got Talent”, la gara canora ideata durante l’occupazione “autorizzata” del 2012 indetta per protestare contro i tagli all’educazione.

Da allora, lo spettacolo, organizzato e interpretato da studenti “cairolini”, è cresciuto sia in partecipazione che in pubblico, fino all’approdo, lo scorso anno, nel teatro cittadino di piazza Repubblica.

Anche per domenica 4 giugno si attende il “sold out” come già hanno ottenuto le altre iniziative del Cairoli, a partire dal “Prom” la festa di fine anno stile americano.

Quattro i giudici, di cui uno votato dagli studenti del liceo, che dovranno esprimersi scegliendo il vincitore tra i 9 concorrenti che sono:

1. Beatrice Tabacchi, When we were young – Adele

2. Aron Bogni, ( S J), Rock n’roll- Led Zeppelin

3. Blanca Garantier, Young and beautiful- Lana del Rey

4. Gaia Bistolettii, Milion years ago- Adele

5. Renata Gallina Colours of the wind- Vanessa Wiliams

6. Elia Russo, Sky fall – Adele

7. Anna Squizzato; deborah Frontini, Elisa Vallini, Run boy run- Woodkid

8. Daniele Bassi- Again so Loud – Slide Life away

9. Le pecorelle smarrite, Oh happy Maria Medley

Sul palco, oltre ai presentatori che saranno i 4 rappresentanti di istituto del Cairoli, verranno a salutare e a esibirsi anche alcuni ex come:

 Renzo Bossi e Federica Garbarini ( ex alunni)

 As we fall, band con Alessandro Biavaschi ( ex alunno)

Appuntamento, dunque, domenica 4 giugno alle ore 21 al teatro Apollonio. Tutta la città è invitata alla festa del Cairoli: « Perché noi non siamo studenti snob piegati sui libri….».

Alla fine saranno raccolte offerte per continuare a finanziare le tante attività dei giovani cairolini.