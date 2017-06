Il cantiere allo stadio fa traslocare la 24 per un\'ora... nel comasco

Si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno al centro sportivo di Largo sport nella vicina Rovello Porro l’annuale appuntamento della “Staffetta 24 per un’ora”.

L’evento è uno dei più attesi dell’estate saronnese ma quest’anno si terrà nel vicino comune comasco a causa del cantiere aperto allo stadio comunale Colombo Gianetti per la realizzazione della nuova tribuna e della pista di atletica.

La partenza è prevista alle 10 di sabato ed il termine alla stessa ora di domenica. Come di consuetudine ogni ora scenderà in pista un concorrente di ognuna delle squadre iscritte, ed al termine delle 24 ore sarà decretata la squadra vincitrice. Al via ci saranno 50 squadre per un totale di oltre 1200 atleti. L’obiettivo del Gap Saronno, che organizza l’evento, è di continuare a fare “podismo sociale” avvicinando il più possibile alla corsa le famiglie e i bambini. Non a caso anche quest’anno sarà proposta la “Seconda baby staffetta” riservata ai bambini da 4 a 12 anni con iscrizione gratuita direttamente sul posto e al termine Nutella party.