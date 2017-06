Il Canton Ticino colpito dal maltempo: strade chiuse e treni fermi

Problemi sulla strada tra il Ponte di Vedano e Gurone

(immagine di repertorio)

Anche in Canton Ticino parecchi disagi a causa del maltempo che nella notte ha colpito la regione.

Come riportano i quotidiani online ticinesi ci sono disagi sulla rete autostradale, con la A2 chiusa a Capolago in direzione nord, mentre la circolazione ferroviaria è difficiltosa a Chiasso e a Como, con treni fermi.

“In particolare – riporta Ticinonews – oltre all’evacuazione del campeggio di Gordevio, la Polizia cantonale ha segnalato chiusure stradali a Muzzano, tra Caslano e Pura, tra Rovio e Arogno, tra Brusino e la dogana di Porto Ceresio e tra Brusata e Pauzella. Disagi cui si è aggiunta nella notte la chiusura temporanea della galleria autostradale del San Salvatore, in direzione nord, a causa di un veicolo in avaria. L’autostrada A2 è poi stata nuovamente chiusa in direzione nord, poco dopo le 7, tra Mendrisio e Lugano a causa di allagamenti. Si registrano quindi lunghe code”.

“Chiuse nella mattinata anche la strada cantonale tra Maroggia e Arogno, in entrambe le direzioni, così come la strada cantonale tra Capolago e Porto Ceresio, bloccata da allagamenti tra Brusino Arsizio e la dogana, nonché via ai Monti a Locarno e la strada tra Morbio Inferiore e Morbio Superiore. Si registrano inoltre problemi al traffico tra Brione Verzasca e Lavertezzo, a seguito di smottamenti. A Manno i semafori all’incrocio di Suglio sono momentaneamente fuori servizio”.

Per quanto riguarda la ferrovia, la circolazione è attualmente interrotta tra Chiasso e Como, per una durata ancora sconosciuta.

In tutto il Ticino e nel Grigioni italiano resta in vigore fino a domattina, giovedì, alle 9 l’allerta pioggia di livello 3 (pericolo marcato), mentre l’allerta temporali, sempre di livello 3, dovrebbe concludersi questa sera a mezzanotte.