Il carpione “re” di Cazzago

carpione

Se vi piace il pesce in carpione sta arrivando per voi un appuntamento da non perdere.

Il gruppo giovani in collaborazione con la parrocchia di San Carlo, cooperativa dei pescatori e con il patrocinio del comune di Cazzago Brabbia organizzano domenica 9 luglio in località Lago di Piazza, sul lago di Varese, la festa del pesce di lago “Sagra del Carpiùn”

Questo il programma: ore 11 assaggio del miglior piatto di carpione cucinato con ricette esclusive dei partecipanti a seguire premiazione a cura di esperti di Slow food provinciale.

Ore 12-15 e 19-21 apertura di stand gastronomici con specialità di piatti di pesce di acqua dolce.

Il ricavato della giornata sarà devoluto alla popolazione del Comune di Treia, in provincia di Macerata, provata dal terremoto di agosto e ottobre 2016. Sarà presente anche una delegazione del Comune di Treia.

LA RICETTA LOMBARDA DEL PESCE IN CARPIONE