Il circo a teatro, con Il Millepiedi

foto varie di eventi vari

Uno spettacolo teatrale per sostenere Il Millepiedi onlus, associazione che si occupa di sostenere l’attività motoria, relazionale, occupazionale, espressiva e cognitiva dei ragazzi con disabilità.

Appuntamento domenica 11 giugno alle 17.30 nella scuola Don Rimoldi di Varese, in via Pergine 6 a San Fermo.

In scena la Compagnia Roggero di Angera, che proporrà lo spettacolo “Tutti in pista: la magia del circo”. Un modo divertente per stare al fianco di un’associazione che sul territorio è impegnata su vari fronti: ad esempio c’è la lotteria organizzata per sostenere il Millepiedi onlus, con estrazione il 3 settembre a Morosolo.