“Il Commissario Prefettizio avrebbe pieni poteri”

Nuovo consiglio comunale a Lonate Pozzolo

«Il Commissario prefettizio sarebbe in grado di svolgere tutte le funzioni dell’ente Comune. L’attività amministrative andrebbe avanti senza particolari scossoni». Per questo, secondo l’opposizione di centrosinistra, l’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo – orfana del sindaco Danilo Rivolta – dovrebbe dimettersi. La rassicurazione sulla continuità dell’ente – dicono i Democratici Uniti, lista di minoranza – è stata data dal Prefetto di Varese Giorgio Zanzi nel corso di un incontro giovedì mattina.

«Il signor Prefetto ha ribadito il ruolo e le competenze del Commissario prefettizio che verrebbe nominato in caso di dimissioni del Sindaco o della maggioranza dei consiglieri comunali. La presenza del Commissario garantirebbe la corretta amministrazione del Comune fino a nuove elezioni, provvedendo a portare avanti gli impegni in essere e i punti strutturali come il bilancio e i lavori pubblici, oltre ai vari impegni di tipo sociale ed assistenziale. Il commissario infatti assume tutti i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale (nonché di Presidente dell’Unione dei Comuni). L’attività amministrativa proseguirebbe senza particolari scossoni».

Per i consiglieri del gruppo Democratici Uniti cade ogni elemento di dubbio: «Non c’è alcun pericolo, quindi, di veder vanificato il piano di diritto allo studio o altre opere; “pericolo” portato come scusa dalla attuale Giunta solo per giustificare un comportamento che va sempre di più aggravandosi, con il passare dei giorni, nel voler perseverare a tenere in vita una Amministrazione decapitata e delegittimata, e che vede, lo ripetiamo ancora, il sindaco in carcere, il Segretario Comunale indagato, insieme al capo della Polizia Locale e ad altri soggetti legati alle passate Amministrazioni».

Altro aspetto, la effettiva presenza del Commissario Prefettizio in Comune, un tema che era stato evocato dalla maggioranza: «Non c’è neppure alcun ostacolo “per questioni di organico del’ufficio” del Prefetto, così come riportato in consiglio comunale dal Presidente del Consiglio Andreoli. In caso di necessità (dimissioni del sindaco o del consiglio) il commissario viene comunque nominato e in tempi brevi.

Per questo l’opposizione di centrosinistra torna a chiedere con forza «un azzeramento dell’attuale Amministrazione» e il successivo passaggio al commissariamento.