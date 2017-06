Il Comune assume sei nuovi assistenti sociali

A Palazzo Estense, a dare l'avvio al fitto programma per il bicentenario c'erano: il sindaco Attilio Fontana, Mauro Della Porta Raffo, presidente del comitato organizzatore, l'assessore alla cultura, Simone Longhini, e quello al marketing, Sergio Ghiringh

Il Comune di Varese ha pubblicato oggi un bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato di sei nuovi assistenti sociali. Le nuove figure professionali che saranno individuate andranno ad occupare una posizione all’interno dell’area Servizi alla persona del Comune di Varese. L’avviso è stato pubblicato sull’Albo pretorio e sulla pagina Ricerca del Personale -selezioni- del Comune di Varese e sarà attivo fino al 29 giugno 2017. Si potrà inoltre recarsi all’ufficio Ricerca e selezione del personale del Comune di Varese in via Caracciolo 46. Tra i requisiti richiesti c’è quello di aver conseguito una Laurea in Servizio sociale, ovvero Diploma di assistente sociale. Si chiede inoltre che i candidati siano iscritti al relativo Albo professionale.

«Sono molto soddisfatto dell’attenzione che viene riservata nei confronti di un settore assolutamente strategico e delicato come quello dei Servizi sociali – dichiara Roberto Molinari, assessore ai Servizi sociali – Dopo anni, per la prima volta, nuove figure possono essere inserite nel nostro organico, potenziando così i servizi che offriamo ai cittadini, oltre ovviamente a dare nuove opportunità di lavoro ai varesini. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre più servizi alla persona di alta qualità e specializzazione, fattore che contribuisce a mantenere quella che possiamo chiamare la coesione sociale, e dare sempre più una possibile risposta all’aumentato bisogno e alle richieste di aiuto».

Il bando è consultabile alla pagina dedicata del sito del Comune.