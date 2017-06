whatsapp generiche

Il Comune di Varese sbarca su WhatsApp. È stato attivato oggi il nuovo canale informativo per raggiungere i cittadini direttamente sul proprio smartphone. Dopo l’avvio della newsletter VareseInforma, che conta già oltre 20mila iscritti, l’amministrazione ha deciso quindi di dotarsi di un canale in più di comunicazione con i cittadini.

Le notizie potranno essere ricevute direttamente sul proprio telefono smartphone. Si potenzia dunque la comunicazione dell’ente: in questo anno, oltre alla newsletter, sono stati potenziati anche i canali social con un lavoro dedicato in particolare sulla pagina Facebook del Comune di Varese che in pochi mesi ha raddoppiato i proprio iscritti al canale. E altre importanti novità sono in arrivo anche per quanto riguarda il sito www.comune.varese.it che verranno presentate entro la fine di giugno.

«E’ un ulteriore passo in avanti fatto dal Comune di Varese e dalla Giunta per raggiungere i cittadini in modo diretto e semplice – dichiara Francesca Strazzi, assessore alla Partecipazione – Il nostro obiettivo è quello di rendere la comunicazione dell’ente sempre più efficace e diretta per consentire a tutti di ricevere le informazioni importanti della città».

Da oggi dunque spazio anche ai messaggi via Whatsapp. Il Comune di Varese invierà quotidianamente le notizie reputate più interessanti: chiusure di strade, eventi, informazioni sui lavori della Giunta e altre notizie utili.

Ecco i tre semplici passaggi per attivare il servizio: installare Whatsapp sul proprio telefono. Salvare nella lista dei contatti il numero 335.7390268. Inviare il messaggio “VARESEINFORMA”. Tutti i messaggi con un testo differente non porteranno all’iscrizione del servizio. Per cessare la ricezione dei messaggi inviare “CANCELLAMI” al 335.7390268. I recapiti telefonici degli iscritti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.