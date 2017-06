Il Comune esilia il volley per la partita per la serie A. Rabbia per i tifosi

Comune esilia il volley per la partita per serie A. Amarezza e rabbia per i tifosi

La città degli amaretti rinuncia ad un grande evento sportivo per l’incapacità di gestire le presenza nelle strutture sportive di società diverse. Se ne parla ormai da una settimana e alla vigilia dell’evento le polemiche si intensificano.

Dopo una stagione di grandi successi e praticamente sempre in vetta alla classifica di serie B la Pallavolo Saronno si prepara a giocare, domani alle 21, gara 2 della finalissima per salire in serie A contro il Prata di Pordenone.

La location dell’incontro non sarà il Paladozio, centro sportivo saronnese casa dei biancocelesti – recentemente reso agibile per tutto il pubblico dall’Amministrazione comunale – ma un anonimo palazzetto a Milano. Per la seconda volta in tre anni, infatti, l’evento cruciale per la stagione agonistica del volley (e si potrebbe dire dello sport saronnese visto che è la prima volta che una società di pallavolo arriva nella massima serie) venga sacrificato per le esigenze della società di ginnastica ritmica ed artistica che proprio questo weekend ha da tempo programmato il saggio di fine anno. La Corrias ha moltissimi atleti di tutte le età e sicuramente la dimostrazione è uno dei momenti più attesi da tantissime famiglie ma si tratta di un evento che forse si sarebbe potuto spostare in un’altra data o in un’altra location.

Almeno questa la posizione di tanti tifosi e appassionati di sport saronnesi non hanno lesinato critiche e le lamentele all’Amministrazione comunale che non è stata in grado di conciliare i due eventi. Una vicenda che ha un po’ dell’incredibile per diversi aspetti: primo perché è già successo nel 2014 quando la società aveva disputato un incontro decisivo per conquistare l’ambita serie B1 sempre a Milano sempre per lasciare spazio ai talenti della Corrias e secondo perché – malgrado il titolo di “città europea dello Sport” – la città degli amaretti continua a far giocare le proprie squadre in esilio oltre ai pallavolisti, infatti, anche i calciatori dell’Fbc Saronno giocano da due anni al centro sportivo di Cesate.