Il comune sbarca su facebook

Varie dai comuni

E’ attiva da circa un mese la pagina facebook ufficiale del “Comune di Laveno Mombello”. Una pagina che ha già più di 1700 fan e che vuole essere un mezzo per diffondere i tanti eventi del territorio e tutte le informazioni utili per i cittadini. L’amministrazione comunale spiega che la gestione della pagina è affidata ad un’agenzia specializzata, in collaborazione con il settore Servizi alla Persona del Comune.