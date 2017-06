Il consiglio regionale ricorda Claudio Bartoli

Foto varie

Commosso momento di silenzio, questa mattina in Consiglio regionale, per la commemorazione di Claudio Bartoli, ex consigliere regionale, scomparso il 10 giugno a 56 anni dopo aver lottato con grande coraggio con un male rapido e incurabile.

«Bartoli era un uomo capace di grande lealtà e rispetto per gli altri. Attualmente presidente del Malpensa Rugby, era entrato nella Lega Nord negli anni Novanta» ha ricordato il presidente Raffaele Cattaneo. «Era stato segretario cittadino di Gallarate, aveva fondato insieme all’allora sindaco Angelo Luini e all’assessore Carmelo Todoverto il Gruppo ‘Vivi Gallarate’ che aveva ottenuto un buon successo alle elezioni amministrative del 1997, sfiorando il 15% e decretando così la vittoria del centrodestra». Consigliere regionale nella VI legislatura dal 1995 al 2000, eletto nelle liste della Lega Nord, nel novembre del 1997 era entrato nel Gruppo Misto “Vivi Lombardia”.

«Impegnato in campo sociale, aveva infine trovato nel rugby – sport basato su forti principi- il suo nuovo ambito d’azione. Aveva contribuito in maniera determinante alla nascita della società sportiva a Gallarate. Bartoli lascia la moglie Lorena Di Silvio e i due figli Matteo di sedici anni e Luca di undici. A loro il Consiglio si stringe con partecipazione e cordoglio», ha concluso il Presidente Cattaneo.