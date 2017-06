Il coro Cantus dalla Norvegia ospite a Santa Maria del Cerro

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Duplice appuntamento per il Coro Femminile Sophia di Cassano Magnago impegnato ad ospitare il coro Cantus diretto da Tove Ramlo- Ystad dalla Norvegia, una delle migliori formazioni corali femminili a livello mondiale. Composto da circa 30 voci femminili tra i 20 ed i 40 anni, Cantus ha conquistato un posto di assoluto rilievo grazie alle sue notevoli performances in competizioni corali oltre che rappresentando la Norvegia e l’Europa in numerosi festival internazionali. Nel 2013 la Disney ha chiesto al coro di eseguire alcune sue composizioni ed interpretarle per il film d’animazione Frozen. (foto generica)

Il concerto – martedì 13 giugno alle 21, nella chiesa di Santa Maria del Cerro – è organizzato dal Festival internazionale La fabbrica del canto di Legnano e il coro Sophia con il patrocinio della città di Cassano Magnago.

Non è l’unico appuntamento della settimana per il coro Sophia, che sarà impegnato invece venerdì 16 giugno nel Teatro Concerto IN NOME DELLA MADRE che farà tappa al Festival Il lago cromatico del lago Maggiore.

Monologo tratto dal testo di Erri De Luca In nome della Madre interpretato da Anna Nicora, Laura Banfi e dal coro femminile Sophia impegnato ad avvolgere la vicenda della maternità di Miriàm, giovane ebrea di Galilea, in una cornice suggestiva di voci, suoni e canti della tradizione ebraica e brani polifonici. Il coro diretto da Stefano Torresan è accompagnato dal pianista Giovanni Conti e dal polistrumentista Roberto Zanisi. Regia, luci e scenografie di Emanuele Fant. Da non perdere. Qui tutte le info.