“Il dialogo con l’ospedale è peggiorato”

pronto soccorso ospedale varese barellaia

«Il dialogo è peggiorato rispetto al direttore precedente. Il problema è soprattutto causato dal legame che c’è tra direttore generale e direttore sanitario» Emilio Corbetta, medico ormai in pensione, da anni è in Commissione comunale per le questioni ospedaliere: « La figura del direttore sanitario che cambia quando cambia il vertice mette in difficoltà la definizione di un progetto organizzativo approfondito: ha troppo poco tempo per conoscere l’intera realtà aziendale, incontrare le migliaia di dipendenti ( sono oltre 5000), approfondire il dato epidemiologico e agire di conseguenza. Così si peggiora continuamente. Questa è una figura che andrebbe slegata».

La strigliata alla direzione manageriale dell’ASST Sette Laghi arriva mentre è in corso la conferenza dei Dializzati ANED che lamentano il progressivo peggioramento del servizio e, soprattutto, il silenzio ostinato del direttore dell’ASST Sette Laghi: « Varese, un tempo, poteva vantare un vero e proprio fiore all’occhiello. Oggi i trapianti si sono ridotti a una cinquantina , con liste d’attesa lunghe. D’altra parte, una chirurgia che dipende dal pronto soccorso e spesso deve fermar l’attività programmata non può garantire gli stessi standard di qualità».

In attesa di risposta da parte del direttore Bravi anche il sindaco Davide Galimberti che si è mobilitato per la situazione della nefrologia: « Pur non avendo competenze specifiche – ha commentato Galimberti – sono al fianco dei cittadini e chiedo che siano garantiti servizi di qualità, soprattutto da parte degli enti pubblici. Anche per i dializzati abbiamo scritto ma le risposte, ci hanno detto, “arriveranno…”»