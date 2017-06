Il dono e il baratto tornano all’asilo nido Bossi

Giochi nuovi all'asilo Bossi a Cardano al Campo

Sabato 24 giugno si svolgerà, nel giardino dell’Asilo Nido Comunale “Oreste e Piero Bossi” di Via Bellini, la quarta edizione del “Giardino del Dono e del Baratto” .

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il personale dell’asilo nido e del gruppo dei genitori di “Crema per le Mani”.

A partire dalle 9.30 e fino alle 12.30 sarà possibile incontrarsi per scambiare o donare abbigliamento, giochi e attrezzature relativi alla fascia di età da 0 a 6 anni. È anche possibile prendere senza necessariamente donare qualcosa.

Il materiale non scambiato potrà inoltre essere ritirato alla fine della mattina o lasciato per essere donato in beneficenza. I materiali per il baratto e il dono dovranno essere in ottimo stato.

In concomitanza con questo evento sarà presente il Ludobus della associazione: “Dire, Fare Giocare”.

Nel caso di cattivo tempo l’evento verrà rinviato a settembre.