Il Fisco mette le ruote: un camper per il 730

Continua la manifestazione itinerante “Il Fisco mette le ruote” e, dopo Trento, il camper dell’Agenzia delle Entrate farà tappa anche in Lombardia, a Varese, in piazza Monte Grappa, il prossimo 20 giugno,con orario continuato dalle 10 alle 18. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Varese che ha concesso gli spazi e l’ospitalità.

«Come Comune di Varese sosteniamo tutte le iniziative che favoriscono l’accesso dei cittadini ai servizi e sono rivolte alla semplificazione e all’innovazione – ha commentato Cristina Buzzetti, assessore alle Risorse del Comune – Anche come amministrazione stiamo mettendo in campo diverse iniziative proprio in questo senso. Penso al nuovo servizio online per ricevere sulla propria mail il calcolo IMU e Tasi. Da quando abbiamo attivato il servizio abbiamo ricevuto già centinaia di iscrizioni, che sono state tutte già evase».

UN UFFICIO MOBILE PER LE QUESTIONI FISCALI

“Il Fisco mette le ruote” è un camper organizzato da Angezia per le Entrate adibito a ufficio mobile che si sposta su tutto il territorio nazionale per offrire informazioni e assistenza fiscale ai contribuenti. Un vero e proprio front-office, dove i funzionari sono a disposizione dei cittadini per fornire i servizi quotidianamente offerti presso gli uffici territoriali.

TUTTE LE DRITTE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Anche quest’anno protagonista della manifestazione itinerante sarà la dichiarazione dei redditi precompilata. Presso l’ufficio mobile i cittadini avranno la possibilità di richiedere il codice Pin per accedere al modello 730 precompilato, controllare in tempo reale la propria dichiarazione e chiedere informazioni sulle novità introdotte, sulla compilazione e trasmissione.

I funzionari delle Entrate forniranno ai cittadini anche gli altri servizi di informazione e assistenza fiscale abitualmente disponibili presso gli uffici territoriali tra cui, ad esempio, il rilascio di codici fiscali e partite Iva,la registrazione di contratti di locazione, informazioni su successioni, chiarimenti su comunicazioni di irregolarità e iscrizioni a ruolo,servizi di consultazione delle quotazioni immobiliari, visure catastali e ispezioni ipotecarie.

OSPITE DEL CAMPER ANCHE IL CANONE RAI

Ospiti del camper anche i funzionari della Rai per illustrare le modalità di pagamento del canone tv, rispondere ai quesiti dei cittadini sui casi di esenzione e su come presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone nella bolletta dell’elettricità.

INFORMAZIONI NELLA LINGUA DEI SEGNI

Nel camper saranno disponibili per l’intera giornata anche interpreti che provvederanno alla traduzione delle informazioni fiscali nella lingua dei segni per i contribuenti che dovessero averne necessità.

NON SOLO CAMPER NELLA 730WEEK VARESINA

La manifestazione “Il Fisco mette le ruote” è organizzata nell’ambito delle 730 weeks lombarde, due settimane, dal 19 al 30 giugno, dedicate al 730 precompilato in cui sono previste anche aperture straordinarie degli Uffici dell’Agenzia. In particolare, oltre alla presenza del camper a Varese, è prevista sul territorio provinciale l’apertura straordinaria delle porte dell’Ufficio territoriale di Gallarate dell’Agenzia delle Entrate,il 28 giugno, dalle 14.30 fino alle 18.30.

I funzionari di Gallarate saranno disponibili per offrire un servizio extra di informazioni e assistenza sul 730 precompilato e rilasciare ai contribuenti il Pin per accedere e trasmettere la propria dichiarazione. Inoltre, i cittadini potranno assistere all’incontro informativo sul 730 precompilato (cos’è, chi riguarda, come accedere, i vantaggi e come trasmetterlo) che si terrà sempre nel giorno dell’apertura straordinaria alle ore 14.30. I contribuenti potranno anche avvalersi della postazione self service disponibile presso l’ufficio per trasmettere la propria dichiarazione, senza la necessità di richiedere un appuntamento, e con l’assistenza di un funzionario.

TUTTE LE INFO ONLINE

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto “Il Fisco mette le ruote” e sul nuovo modello di dichiarazione precompilata sono disponibili sul sito regionale dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo http://lombardia. agenziaentrate.it/