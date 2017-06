Il giornalista Guadagnucci racconta la strage di Sant’Anna di Stazzema

Foto varie

Il gruppo di lettura dell’Anpi di Induno Olona organizza la presentazione del libro “Era un giorno qualsiasi, che il giornalista Lorenzo Guadagnucci ha scritto partendo da uno degli episodi più dolorosi e oscuri della storia del ‘900 italiano, la strage di Sant’Anna di Stazzema.

Il volume sarà presentato dall’autore stesso alla Biblioteca Civica di Induno Olona sabato 10 giugno alle 17.

Il volume parte con la storia di Alberto, che ha 10 anni e si salva solo per caso dall’eccidio nazista di Sant’Anna di Stazzema, in cui vengono uccise sua madre Elena e altre 400 persone. L’eccidio in Italia viene dimenticato fino al processo, clamoroso, del 2004, al quale si arriva grazie alla tenacia di un magistrato che riesce a individuare i responsabili della strage strappandola all’oblio. Anni più tardi, durante il G8 di Genova del 2001, ancora una violenza cieca, insensata, toma a farsi spazio nella storia personale dell’autore di questo libro, nipote di Elena, che qui ricostruisce le vicende drammatiche e appassionanti della propria famiglia lungo tre generazioni, ma anche uno spaccato del nostro Paese dove Sant’Anna di Stazzema diventa un simbolo e un punto di partenza “per un pensiero nuovo, una cultura diversa”.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

L’incontro è aperto a tutti .