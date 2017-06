Il gruppo pendolari: “Si sono appropriati della nostra iniziativa”

ciclopedonale stazione ferno lonate pozzolo

La visita dell’assessore regionale Sorte alla stazione Ferno-Lonate, organizzata a sostegno della candidata sindaco Elena Piantanida, ha suscitato le proteste del sindaco in carica (e avversario di Piantanida) Mauro Cerutti e ora anche la precisazione del Gruppo Pendolari che nei mesi scorsi si è attivato per chiedere un migliore servizio dalla stazione.

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver letto l’articolo di quest’oggi [giovedì 1 giugno, ndr] e in quanto rappresentati del Gruppo Pendolari che da mesi sta lavorando per ottenere più fermate nella Stazione di Ferno Lonate Pozzolo, vorremmo sottolineare che siamo rimasti molto risentiti dello scorretto comportamento tenuto della Dott. sa Piantanida. attualmente candidata Sindaco, che si è appropriata della nostra iniziativa senza nemmeno contattarci o per lo meno avvisandoci della visita dell’Assessore Regionale Sorte.

Vorremmo sottolineare alla Dott.ssa che l’iniziativa è partita da una raccolta di 250 firme e con l’intervento dei Sindaci di Ferno, Lonate Pozzolo e Samarate, si è riusciti ad avanzare con la richiesta.

Si precisa inoltre che fin dall’inizio, e con intese con i Sindaci, l’iniziativa non aveva sicuramente sfondo politico ma ha il solo fine di soddisfare una necessità dei pendolari che ogni giorno prendono il treno in una stazione che non è più fantasma.

Il sindaco Cerutti è stato il primo ad accogliere la nostra richiesta e a sostenerci fin da subito capendone finalità.

Appropriarsi di un iniziativa altrui per pura propaganda politica dimenticandosi del bene comune in quanto Candidato Primo Cittadino lo reputiamo un gesto indegno.

Gabriella Catania

Angelo Lo Piccolo