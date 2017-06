Il lago in diretta grazie alla webcam della proloco

Foto varie

Bello guardare il lago, le barche, le nuvole e persino un pezzettino di canneto. Bello però, anche prima di mettersi in macchina per una scampagnata, sapere quante persone ci sono in acqua e di conseguenza capire quanto è affollata la spiaggia.

Questo è possibile da oggi grazie alla Pro Loco di Monvalle che ha messo in rete le telecamere collegate via web al mondo intero dove è possibile vedere il lido.

«Grazie alla collaborazione dell’Associazione Velica di Monvalle e del Tecnico Bruno, da questa notte è attiva sul sito www.prolocomonvalle.org la seconda web cam che riprende da una posizione eccezionale lo specchio d’acqua antistante l’AVM e la sponda piemontese», fa sapere Antonio Rossi, Presidente Pro Loco di Monvalle