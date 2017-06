Il Legnano riparte da Cuscunà e Gatti

legnano calcio

Il Legnano sta ponendo le basi per un futuro più sereno. Il neo presidente Giovanni Munafò è al lavoro per costruire una dirigenza e uno staff solidi.

La dirigenza è stata composta dal direttore generale Romualdo Capocci e dal direttore sportivo Francesco Cuscunà.

Lo staff tecnico invece è guidato dal mister Roberto Gatti, che sarà assistito dal vice Alessandro Pugliese e dal preparatore atletico Ivan Ferraresi.

Queste le prime parole dell’allenatore riportate sul sito ufficiale lilla: « Ho lavorato tre anni con il direttore Cuscunà in altre piazze – ha spiegato mister Gatti – e abbiamo sempre fatto bene. Ho accettato con entusiasmo perché Legnano ha una storia prestigiosa, più di 100 anni, e tifosi importanti. Già entrando al Mari oggi sono stato accolto benissimo. Il mio sistema di gioco preferito è il 4-3-3, ma non è un dogma. In base ai giocatori che avremo potremo virare sul 4-3-1-2 o sul 4-2-3-1, ma sono i principi che contano e quelli resteranno costanti indipendentemente dal modulo. Il 4-3-3 mi piace perché è molto propositivo. Con i miei collaboratori, giovani e ambiziosi, lavoreremo con grande passione».

Dopo la retrocessione sul campo dalla Serie D, causa la sconfitta ai playout contro la Bustese, la società lilla sta valutando la possibilità di chiedere il ripescaggio per giocare ancora il campionato interregionale. Se così non dovesse essere, ripartirà dall’Eccellenza con grande ambizione.