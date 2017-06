Il Liceo artistico intitola un’aula a Piero Cicoli

pittori, quadri, dipinti, sculture

Con l’appuntamento di lunedì 5 giugno 2017 il Liceo Artistico Statale “Angelo Frattini” di Varese ospita la seconda tappa del percorso Piero Cicoli, un maestro tra arte e scuola, durante la quale si svolgerà la premiazione del Concorso bandito l’11 ottobre 2016 e rivolto agli studenti dei Licei Artistici “A. Frattini” di Varese e dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate.

Le tematiche artistiche care al maestro sono state affrontate e reinterpretate dagli studenti in ambito figurativo, ceramico e audiovisivo, sotto la guida dei loro docenti durante l’anno scolastico. Al termine della premiazione il Dirigente Scolastico Dott. Fabio Giovanetti presiederà la cerimonia di intitolazione dell’aula n. 112 di Discipline Pittoriche a Piero Cicoli, come segno permanente di riconoscenza verso la sua attività di docente del Frattini, svolta per quasi un trentennio dagli anni ’70 fino al termine degli ’90.

Al termine della cerimonia, verrà presentata ufficialmente la mostra Piero Cicoli-Retrospettiva, un tributo che il Comune di Varese, con la partecipazione del Liceo Artistico “A. Frattini” e la famiglia dell’artista, ha voluto fortemente e che sarà inaugurata il 17 novembre 2017 presso la prestigiosa sede del Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea Castello di Masnago. La mostra rientra tra le occasioni culturali legate al 40° anniversario di attività dell’ALAPV,

l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, presieduta da Marcello Morandini, della quale Piero Cicoli è stato uno dei soci fondatori. Curatrice della mostra e del testo critico in catalogo sarà Chiara Gatti, autorevole firma de “La Repubblica”. L’iniziativa rientra nel percorso di attenzione e promozione nella didattica della scuola, di operatori del mondo dell’arte e artisti che hanno lasciato un significativo apporto culturale e artistico.

Programma della giornata

Piero Cicoli, il Premio

Premiazione-Intitolazione Aula 112

Lunedì 05 Giugno 2017

NonMuseo (ex Museo Bertoni)

Aula 112

c/o Liceo artistico “Angelo Frattini”, Varese, Via Valverde 2

Interventi:

Ore 10:30: Saluti del dirigente scolastico prof. Fabio Giovanetti

– premiazione del concorso “Piero Cicoli, un maestro tra arte e scuola”

consegna dei premi agli studenti vincitori nelle sezioni di pittura, ceramica e audiovisivo

– visione dei video vincitori

ore 12:00: intitolazione da parte del Dirigente dell’aula 112 di Discipline Pittoriche.

Presentazione della Retrospettiva.

PIERO CICOLI, pittore, incisore e ceramista, nasce a Urbania nelle Marche nel 1939. Inizia la sua attività giovanissimo guidato dal prof. Federico Melis. Frequenta l’Istituto di Belle Arti di Urbino dove nel 1961 consegue il diploma di Maestro d’Arte in Litografia, avendo per maestro Carlo Ceci. A Padova nel 1961- 62 collabora con vari studi di pubblicità cinematografica. Dal 1963 al 1965 è responsabile tecnico e artistico della fabbrica di ceramiche “Metauro” di Urbania. In questo periodo consegue un secondo diploma di Maestro d’arte per la sezione Ceramica, sempre presso l’Istituto di Belle Arti di Urbino, e nel 1966 e 1967 dirige il Centro di Ceramica artistica “C.Piccolpasso” di Urbania in collaborazione con il ceramologo fondatore Corrado Leonardi. Dal 1968 al 1971 fa nuove esperienze in Sardegna, insegnando materie artistiche nelle scuole statali e dedicandosi ad una continua ricerca pittorica. E’ del 1969 il grande altorilievo raffigurante l’Immacolata Concezione per la chiesa di Gallo di Petriano, a smalti policromi e lustri a terzo fuoco. Alla fine del ‘71 si trasferisce a Varese dove insegna , fino al 1994, Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico statale “A. Frattini” e dove, assieme ad alcuni amici artisti conterranei, fonda Il Gruppo Montefeltro. È del 1985 la monografia “Piero Cicoli”, a cura di Egidio Fiorin, prefazione di Roberto Sanesi, con antologia critica di C. Leonardi, C. Munari, G. Segato, Edizioni d’arte Antico Torchio, Genova. Nel 1994 alla sua opera è stata dedicata una tesi di Laurea: “Piero Cicoli” di Diego Pasquino, relatori proff. Giovanni M.Accame e Marco Meneguzzo, Accademia di Belle arti di Brera, Milano. Dal 1995 è titolare di una cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti “ A.Galli “ di Como, che tiene fino al termine dell’anno accademico 1999. Nel frattempo, nel 1995 esegue un altorilievo maiolicato policromo e lustrato ad oro a terzo fuoco per il Fonte Battesimale della chiesa S. Massimiliano Kolbe a Varese, seguito nel ’97 dal grande Cero Pasquale in bassorilievo eseguito con la medesima tecnica, per la stessa chiesa. Sempre in ceramica maiolicata e lustrata, alla fine del 2007 esegue per l’Altare di Santa Maria Assunta di Sesto San Giovanni un grande bassorilievo. Ha avuto importanti contatti di lavoro con i maggiori Editori d’arte, come Rizzoli Arte, Mondadori Arte, Art and Publishing, Italcambio, Torcular, Gold Market, Antico Frattini Editore, Lithobottega, Antico Torchio, Edizioni del Cappello, Fenice Arte, con cui ha collaborato per edizioni d’arte di grafica e per mostre collettive e personali. Ha fatto parte dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese, di cui è stato socio fondatore. Dal 1965 ha esposto in numerose rassegne personali e collettive in Italia e all’estero. Sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all’estero, raccolte pubbliche e Chiese.