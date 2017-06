Il liceo Cairoli incorona la sua “Adele”

la gara canora del liceo classico di Varese

Si chiama Gaia e ha vinto il “Cairoli’s got talent 2017” con una magistrale interpretazione di “Milion years ago” un brano di Adele.

Davanti a 700 persone, gli studenti del liceo classico varesino si sono esibiti rinnovando una tradizione che si ripete da cinque anni. Il teatro Apollonio ha visto alternarsi sul palcoscenico nove concorrenti che sono stati giudicati dalla commissione di “esperti” : Pietro Gallazzi, Federico Pisanti, Giada Rigazzi, Emanuele Todeschi.

Soprattutto la musica ma anche la ginnastica artistica e il cabaret sono stati protagonisti di una serata che ha visto la partecipazione di molti docenti e del dirigente Salvatore Consolo, un segno dell’unità e dell’identità del liceo anche fuori dalle mura scolastiche.: « Come rappresentanti d’istituto, dunque organizzatori del talent – hanno commentato alla fine Edoardo Bernasconi, Jacopo Bordone, Federico Padula, Stefano Cadoni, Marco De Vitto – siamo molto contenti del risultato raggiunto, siamo onorati di aver fatto ridere per una sera la nostra scuola alla quale, durante quest’anno, abbiamo dedicato tante energie; non ci resta che ringraziare tutti coloro che hanno reso realizzabile questo evento: il Comune di Varese, la scuola, l’associazione amici del liceo, Manymal tshirts e Varese News».

E ora testa ed energie verso il prossimo evento: la maturità? Non ancora, c’è prima il “Prom” la festa esclusiva ed elegante del liceo le cui prevendite hanno registrato il “sold out” in pochissimi giorni.

È ancora tempo di fare festa, da settimana prossima si cambia registro: chi in vacanza e chi si concentrerà sulla maturità