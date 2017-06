Il Lugano battezzerà il nuovo Milan

- Prevendita aperta a partire da domani alle ore 9.00 e a prezzi scontati presso il segretariato allo stadio di Cornaredo per gli abbonati FC Lugano (stagione 2017/18) e per chi sottoscriverà l’abbonamento contestualmente all’acquisto di un biglietto.

I prezzi per gli abbonati sono i seguenti:

o Tribuna principale centrale:

Adulto CHF 50, AVS/AI/Studente/Under 14 CHF 40

o Tribuna principale laterale:

Adulto CHF 40, AVS/AI/Studente/Under 14 CHF 30

o Tribuna Monte Brè:

Adulto CHF 30, AVS/AI/Studente CHF 25, Under 14 CHF 10

o Spalti e Curva:

Adulto CHF 15, AVS/AI/Studente CHF 10, Under 14 CHF 5

– Prevendita aperta a tutti dal 1 luglio 2017 su ticketcorner.ch, presso i soliti punti vendita Ticketcorner e presso il segretariato allo stadio di Cornaredo.