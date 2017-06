Il luglio del Piede d’Oro scatta a Samarate

Piede d\'oro 2017 a Brenta

Tocca a Verghera di Samarate ospitare la prima gara di luglio tra quelle inserite nel calendario del Piede d’Oro: domenica 2, con partenza alle 8,30 in punto, si disputa infatti la 8a edizione della “Samarà da cursa”.

Il percorso prevede un “lungo” di 10 chilometri sul quale si misureranno i partecipanti delle varie classifiche d’età del Piede d’Oro; il tracciato medio (obbligatorio per gli under 15) invece è di 4,5 chilometri mentre anche in questa occasione sarà proposto un minigiro per i più piccoli, di circa mille metri.

Il cuore dell’appuntamento samaratese è il Centro Sportivo di Verghera, in piazzale Milani; a organizzare la corsa è il gruppo “3 Amici da Paura”.

Per informazioni e iscrizioni si possono contattare Daniele Bonesini (334-1651085 – danielebonesini@hotmail.com) o Antonio Trogu (349-2527639).

Settimana prossima - domenica 9 – il Piede d’Oro si sposterà a Golasecca dove è in previsione la 4a edizione della “Run for Avis” organizzata dalla Podistica Mezzanese.

