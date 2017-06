Il maestro di Judo Gianfranco Sassi torna a Tradate

Il Maestro di Judo Gianfranco Sassi, cittadino Svizzero (Ticinese di Lugano), insegnante dell’allora storico “Judo Club Varese”, ritornerà in provincia dopo 46 anni, invitato da Michele Marano, suo allievo di allora e ora Insegnante del Judo Bu-Sen Tradate.

L’incontro avverrà a Tradate, all’Associazione Sportiva in via Carlo de Simoni. La stima per il Maestro Sassi è rimasta immutata nel tempo, gli allievi di allora (anni 60 primi anni 70) potranno incontrarlo salutarlo e raccontarsi.

L’appuntamento è per domenica 11 giugno dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Durante la giornata gli verrà consegnata una targa in ricordo. Seguirà, sempre in palestra, il pranzo in compagnia dei piccoli giovani praticanti del Judo Bu-Sen, e i tanti amici.