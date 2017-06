Il maltempo imperversa sulla provincia, disagi su strade e treni

I danni causati dai temporali del 28 giugno 2017

Il maltempo sta creando qualche disagio nella zona nord della provincia di Varese, in particolare nelle aree più vicine alle Prealpi, a causa di un forte temporale che ha colpito tutta l’area a partire dalle 6 di questa mattina: Luinese, Saronnese e Somma Lombardo, le zone più colpite. La pioggia intensa ha causato qualche allagamento e la caduta di numerosi rami e piante sulla sede stradale.

Strade

Si segnalano allagamenti e fango sulla strada tra Ponte di Vedano e Gurone, si consiglia la massima prudenza: la strada è presidiata dalla polizia locale di Malnate, sul posto per regolare il senso unico alternato reso necessario per la rimozione di detriti sulla sede stradale.

Smottamento sulla strada che collega Marchirolo e la frazione di Ardena. La strada è impraticabile.

A Germignaga si segnalano allagamenti in via Huber, piazza Roma e lungo la SS394, a causa della mancata ricezione da parte dei tombini.

I Vigili del Fuoco stanno lavorando intensamente su diversi fronti ma non ci sono strade interrotte per il momento.

Treni

Risulta allagato il sottopasso della stazione di Gazzada Schianno.

Per danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche alla sede ferroviaria, la circolazione dei treni tra le stazioni di Como San Giovanni e Albate Camerlata è sospesa. Tutti i treni termineranno la corsa e avranno origine da Albate Camerlata.

Istituito un servizio bus sostitutivo in partenza dalle ore 06:00 da Como San Giovanni ad Albate Camerlata che farà da spola tra le due stazioni. Si invitano i clienti a verificare i luoghi di fermata per ogni stazione del percorso consultando la pagina www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/bus-sostitutivi.aspx

I treni in partenza da Chiasso e diretti a Milano effettueranno la via alternativa Como Monte Olimpino e non fermeranno nelle stazioni di Como e Albate. I passeggeri diretti a Milano, in alternativa, possono usare i treni della linea Como lago-Saronno-Milano Cadorna, dalla stazione di Como Camerlata oppure i treni della linea S4 in partenza da Camnago-Lentate.

Disagi anche sulla Laveno Fn-Milano Cadorna con ritardi che variano dai 20 ai 40 minuti a causa dei danni del maltempo agli impianti.

Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione.