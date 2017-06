Il maltempo si abbatte sull’area feste, i volontari “fanno il miracolo”

La Pro Loco festeggia il trentesimo di fondazione ma il maltempo ci mette lo zampino e distrugge il gazebo che ospita le cucine. I volontari non si danno per sconfitti e in men che non si dica si riuniscono e rimettono in piedi la struttura. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì: il diluvio s’è abbattuto anche sull’area feste di Inarzo e ha rovinato buona parte della struttura. Il tam tam è subito partito e in un attimo un gruppo di volontari si è ritrovato ed ha messo mano agli attrezzi: in poco tempo il gazebo è stato rimesso in piedi.

A Inarzo la festa si terrà sabato 1° luglio e domenica 2; questo il programma: sabato apertura stand gastronomico ore 19 con la musica di Jennifer Paolo e Dante, domenica ore 12 pranzo con possibilità di asporto, dalle 19 stand gastronomico con la musica di Calo Group.