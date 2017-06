Il mercato futuro delle costruzioni avrà il metodo “CQ”

geometri scuola architettura edilizia sostenibile cantiere cassano magnago

“Costruire in Qualità” è approdato a Varese. Grazie al sostegno di Ance, Ordini e Collegi professionali e Confartigianato di Varese, “CQ – Costruire in Qualità” ha presentato a imprese, professionisti e operatori del settore edilizio la nuova piattaforma collegata al mondo delle costruzioni.

Alla presentazione del corso hanno partecipato il sindaco di Varese Davide Galimberti, il direttore di Ance Varese Juri Franzosi e la responsabile AreaBusiness Confartigianato Imprese di Varese Monica Baj e la presidente dell’ordine degli ingegneri della provincia di Varese, Roberta Besozzi.

«La nostra mission – spiega Giuseppe Mosconi, direttore del Progetto CQ – è quella di aumentare la qualità progettuale e costruttiva per garantire efficienza ed efficacia sia ad edifici nuovi che risanati, grazie alla creazione di una piattaforma congiunta tra ANCE, Ordini e Collegi Professionali della provincia di Varese».

La filiera delle costruzioni guarda alle nuove tecnologie, alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica e alla durabilità degli edifici. “CQ Quality Building – Costruire in Qualità” è il metodo che non solo permette di realizzare edifici dalle alte prestazioni, ma che è in grado di formare professionisti e imprese sull’utilizzo di tecniche e tecnologie costruttive in grado di garantire abitazioni durevoli e di qualità. All’incontro si sono già accreditate centinaia di figure professionali e aziendali della filiera edile di Varese.

Al centro della giornata la metodologia “CQ – Quality Building” rivolta a imprenditori, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali nonché alle pubbliche amministrazioni. Il corso, fulcro del progetto CQ, è tenuto da professionisti specialisti nell’uso di nuovi metodi e tecnologie costruttive con l’obiettivo, soprattutto, di creare rapporti interdisciplinari tra figure professionali in grado di parlare lo stesso linguaggio.