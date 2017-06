Il Min decide per la querela dopo il “caso Agostinelli”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 1 giugno si è riunita la segreteria del Movimento Italia Nazione. All’ordine del giorno la discussione e relative decisioni, riguardo alla delibera n°62 della Giunta Comunale di Luino nei confronti del consigliere del MIN Pietro Agostinelli.

Presenti Franco Pozzi segretario nazionale, Yvonne Rosa resp. femminile, Adriano Giannini segretario Luino e valli, Pietro Agostinelli consigliere comunale, Enzo Rosa presidente.

A conclusione dell’assemblea vista la rilevanza dell’oggetto trattato, valutati gli aspetti personali e politici della vicenda, non ultimi quelli riguardanti la correttezza di informazioni, la privacy del consigliere in questione e la tutela del nome e dell’azione del movimento, acclarato che i fatti contestati non risultano corrispondenti alle informazioni in nostro possesso, la segreteria del MIN ha deciso all’unanimità di autorizzare il presidente Enzo Rosa a inoltrare presso le sedi opportune, formale atto di querela/denuncia nei confronti di coloro che risultino firmatari con parere favorevole, della proposta n° 2017 /107.

Concede altresì al proprio rappresentante Pietro Agostinelli la facoltà ad adire per vie legali a livello personale nei confronti degli stessi. Vista la primaria necessità di ristabilire verità su quanto contestato al proprio rappresentante, il Movimento Italia Nazione procederà entro le tempistiche di legge all’adempimento di quanto stabilito.

Uff. Stampa MIN