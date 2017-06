Il Movimento Nazionale Sovranità si prepara a lottare contro lo ius soli

Foto generiche

La destra sociale è pronta a mobilitarsi contro lo Ius soli, la norma che introduce nuove regole per la cittadinanza dei bambini nati in Italia da genitori stranieri presenti da tempo nel nostro Paese.

Per ora è un annuncio “preventivo”: in caso di approvazione della Legge il Movimento Nazionale per la Sovranità si prepara al referendum abrogativo.

«Raccoglieremo le firme necessarie con iniziative su tutto il territorio della Provincia di Varese, come sempre daremo il nostro contributo per dare voce a tutti i cittadini. Tra 97 anni gli stranieri supereranno in numero gli italiani» commenta Giosuè Andreozzi, commissario MNS Provincia di Varese. Che cita Gianni Alemanno dicendo che “lo ius soli è un attentato irrimediabile all’integrità del popolo italiano”». Fosche le previsioni della destra: «In poco tempo la rete dei servizi sociali al cittadino collasserà, sarebbe una tragedia».