Il paese apre i suoi cortili

fantasma di villa borghi

“Corte Circuito” è l’evento che verrà presentato sabato mattina alle 11 a Villa Borghi a Biandronno: si tratta di una festa speciale,che coinvolgerà tutto il paese il prossimo 8 luglio dalle 6 del pomeriggio e fino a mezzanotte.

Tutte le associazioni di Biandronno sono coinvolte, scuole, pro loco, associazioni sportive calcistiche, associazione arti marziali Cygnus, Associazione GEA contro la violenza sulle donne, associazioni culturali teatrali, filarmonica, alpini ecc: 16 associazioni di volontariato si sono riunite a Biandronno per festeggiare la città dove in ogni corte del Comune dalle 18 vi saranno interventi diversi: letture di poesie, dimostrazioni di difesa personale, mostre di quadri e di foto, lezioni di estetica, non mancheranno gli stand gastronomici che accompagneranno i visistatori.

La serata avrà il suo culmine nella sfilata di moda a cura dell’associazione GEA: le modelle saranno ragazze della città che si presteranno per l’occasione.

Lo scopo dell’evento è quello di unire la cultura: musica, esposizione di quadri, recita di poesie, tematiche di attualità ( la violenza contro le donne e l’autostima), con momenti di svago e divertimento.

Il comune di Biandronno ha concesso il patrocinio.

L’evento sarà seguito in diretta da “radio due laghi” che presente sul posto terrà una radio cronaca..