Il Parco Cinque Piante in festa per la festa delle ciliegie

37 anni di festa delle ciliegie. Ogni anno richiama centinaia di persone. Protagoniste le ciliegie che attirano per la loro dolcezza ma sono soprattutto l’occasione per fare una festa lunga tre fine settimana e per far vivere il bellissimo Parco delle Cinque Piante.

Un programma ricco di eventi per tutta la famiglia, laboratori e spettacoli per bambini nel pomeriggio, ballo liscio la sera.

Ad organizzare la festa l’Associazione Collettivo Cultura e Sport di Oltrona e Groppello che da anni raggruppa un centinaio di ragazzi di tutte le età per aiutare nella realizzazione della festa. Un momento conviviale per tutti , dove non manca un ricco stand gastronomico. Si può infatti mangiare pasta, stinco con le patate, salamino, polenta, bistecche di puledro, piadine e tanto altro. Ovviamente non manca la birra. Tutto il programma sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.