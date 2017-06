Il PCI in piazza contro l’ospedale unico e i ticket

area ospedale Gallarate dall'alto da satellite

La sezione di Gallarate del rinato PCI domenica 25 giugno 2017 sarà in piazza Libertà contro l’ospedale unico e contro i ticket.

I comunisti del PCI saranno presenti «con il proprio banchetto e con il proprio ombrello, naturalmente rosso». Saranno raccolte firme per dire di no all’ospedale unico (l’iniziativa è promossa dal Comitato per la salute del Varesotto, sigla unitaria che riunisce associazioni partiti, singoli) e per la raccolta di firme per la petizione popolare per abolire i ticket sanitari (promossa questa invece dal PCI) «per una sanità pubblica, gratuita, di qualità».

Nel frattempo il PCI anticipa anche la prossima iniziativa «in occasione del centenario della Rivoluzione Bolscevica».

«Il “treno di Lenin”, partito da Busto Arsizio il 17 maggio scorso (Yo soy fidel), si ferma a Gallarate il 29 giugno», alle ore 20,30, presso la sala convegni della CUAC di Gallarate, via Torino 64, per un incontro su “Ucraina antifascista e Donbass”.