“Il primo giorno di saldi? Me lo godo di sabato sera”

varese shopping by night 2017

Arrivano i saldi estivi e torna Varese Shopping By Night.

Sabato primo luglio, infatti, cominciano i saldi estivi e ripartono le aperture serali dei negozi varesini nel centro cittadino. L’iniziativa, come è ormai tradizione, proseguirà anche nella successive settimane di luglio, ma dalla seconda in poi succederà di venerdì: più precisamente il 7, il 14, 21 e 28 luglio.

Shopping by night prevede la riapertura serale dei negozi: dalle 21.00 alle 23.30 molte saranno le vetrine accese e partecipanti, grazie anche quest’anno, all’organizzazione congiunta di Comune di Varese, Distretto Urbano del Commercio, Confcommercio Ascom Varese e Confesercenti Regionale Lombardia.

VARESE SHOPPING BY NIGHT, I COMMENTI

«Prosegue la forte collaborazione tra i commercianti di Varese e il Comune – commenta Ivana Perusin, assessore alle attività produttive – Shopping by night è un’ulteriore iniziativa organizzata in sinergia che sono sicura potrà essere apprezzata dai cittadini consentendo di vivere per 5 venerdì estivi la nostra città, unendo piacevoli passeggiate alla possibilità di fare shopping in centro. Riflettori accesi dunque sulle nostre attività commerciali e allo stesso tempo sull’intera città come luogo capace di attrarre tante famiglie e cittadini».

Un’iniziativa «Lodevole – come l’ha definita Gualtiero Caudera, Consigliere Ascom per la città di Varese – Ed è un’occasione in più per chi lavora tutto il giorno, perché è piacevole recarsi in centro con amici e familiari a fare acquisti approfittando delle tante opportunità offerte dai saldi».

«Come ogni anno supportiamo l’iniziativa promossa con entusiasmo – ha aggiunto Alessio Sperati, Vice Presidente Confesercenti – queste giornate saranno positive per 2 aspetti: l’inizio dei saldi, per approfittare delle innumerevoli occasioni che verranno proposte dai commercianti e in secondo luogo, un modo bello per far vivere la città anche nelle ore serali. Invitiamo tutti a partecipare».