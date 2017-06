Il progetto RoadKill fa tappa sul lago

Foto varie

Continua con un appuntamento per le famiglie la serie di incontri promossi dal progetto ROADKILL – Interventi per la riduzione dell’impatto stradale. Questa volta sarà il lungolago di Luino ad ospitare un laboratorio ludico – didattico sul tema della connessione ecologica, dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni. I bambini, guidati da educatori esperti, verranno coinvolti in attività ricreative volte ad informarli, attraverso il gioco come strumento didattico, sull’importanza delle reti ecologiche e sul “roadkill” ossia il grave problema sociale, ambientale ed economico dell’impatto stradale tra uomini e animali.

Il “roadkill” è un fenomeno che colpisce drammaticamente le nostre strade. La Comunità Montana Valli del Verbano, in partnership con Istituto Oikos Onlus, ha deciso di affrontare questo problema con soluzioni innovative. È nato così il progetto RoadKill, finanziato da Fondazione Cariplo, che mira a migliorare la sicurezza stradale e a garantire la tutela dei corridoi ecologici nelle Valli del Verbano. Due le azioni principali previste per raggiungere questo scopo: l’installazione di sistemi anti-collisione all’avanguardia e una campagna di sensibilizzazione sul tema, volta a coinvolgere i numerosi stakeholders presenti sul territorio.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato

Laboratorio gratuito per bambini tra i 4 e i 12 anni

Sabato 24 giugno 2017 alle ore 16.30

Lungolago di Luino, Piazza Chirola

Per iscriversi al laboratorio inviare un’email indicando nome, cognome ed età del bambino a:

margherita.porzio@istituto-oikos.org.

Per informazioni sul Progetto:

www.roadkill.it

www.facebook.com/vallidelverbano

Comunità Montana Valli del Verbano – Via Provinciale 1140 Cassano Valcuvia (VA) – 0332-991001

Sibiana Oneto, Responsabile Settore Agricoltura e Foreste – sibiana.oneto@vallidelverbano.va.it

Federico Pianezza, Coodinatore del progetto RoadKill – federico.pianezza@vallidelverbano.va.it