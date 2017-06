Il raduno d’Alfa memorial Biuke Varese

Foto varie

Gentilissimi,

comunico che in data 18 giugno 2017, verrà svolto come ogni anno il raduno di Alfa Romeo storiche e d’epoca, come Memorial in ricordo di mio figlio Luca, scomparso prematuramente 6 anni fa, alla tenera età di 21 anni, a causa di un aneurisma cerebrale.

Luca, come sottolineo sempre, era bravo meccanico d’auto e malgrado la sua tenera età, era già riuscito a farsi conoscere sia come meccanico che come appassionato Alfista. Lui nel suo piccolo, già aveva iniziato una sorta di raggruppamento di appassionati del marchio, ma soprattutto unire per voler mantenere la storicità delle Alfa Romeo, oggi diventate simbolo degli anni 60/70/80.

A tal proposito, i genitori, Daniela Regis ( io ) e Miraglia Luciano, hanno deciso di reagire a questa immensa disgrazia, portando avanti la sua passione come promessogli all’ultimo saluto.

Io , Daniela Regis, diventata successivamente Presidente dell’ Associazione Amici Alfisti Biuke di Varese, organizzo raduni ed eventi, sempre molto gettonati dagli appassionati , amici e pubblico che difficilmente può godere di una gamma così ampia di modelli Alfa Romeo, tutti insieme.

Il nome Biuke dell’associazione club, deriva da BIUKE, il sopranome donato dagli amici di Luca. Luca provetto e comunque attento guidatore era spesso in condizione di confrontarsi con quasi tutte le buche dell’asfalto, così..da Buche..Biuke.

Vorrei sottolineare che la mia Associazione.è l’unica sul territorio di Varese riconosciuta dalla casa madre di Torino FCA, la quale spesso ci invita a svolgere eventi in collaborazione.

Con questa mia, vorrei dare risalto a questo Evento, in quanto quest’anno, più di altri anni precedenti, si preannuncia una grande giornata di festa, sempre nel ricordo di Luca.

Vorrei in allegato inviarvi il programma, ma solo per darne notizia al pubblico. Le prenotazioni sono quasi chiuse, per tanto, non vuole essere una sorta di pubblicità.

Partiremo come ritrovo da piazza Libertà, dove davanti alla Provincia di cui Patrocinio, ci sposteremo ad Angera di cui Patrocinio Comunale, sul lungo lago. Posizioneremo le auto e sosteremo fino alle ore 12,30. Da lì, ora di pranzo andremo al ristorante Per Bacco di Leggiuno. Nel pomeriggio visita guidata all’ Eremo di Santa Caterina.

I raduni che effettuiamo, per altro in tutte le città della Lombardia, hanno come prerogativa, oltre a riunirsi per il raduno stesso, di visitare luoghi a livello culturale, promuovendo così il territorio.

Successivamente mi sarebbe gradito inviarvi una seconda mail dove allegherò alcune foto dell’Evento.

Nella speranza di una vostra collaborazione, vi invio un cordiale saluto

Daniela Regis

Presidente Associazione Amici Alfisti Biuke Varese