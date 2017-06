Il raduno d’auto d’epoca in ricordo di Biuke

Foto varie

In data 18 giugno 2017, verrà svolto come ogni anno il raduno di Alfa Romeo storiche e d’epoca, come Memorial in ricordo di Luca Miraglia detto Biuke.

Il Presidente dell’ Associazione Amici Alfisti Biuke di Varese, organizza raduni ed eventi, sempre molto gettonati dagli appassionati , amici che possono può godere una gamma ampia di modelli Alfa Romeo.

“Partiremo come ritrovo da piazza Libertà“, fanno sapere gli organizzatori, “dove davanti alla Provincia di cui Patrocinio, ci sposteremo ad Angera di cui Patrocinio Comunale, sul lungo lago. Posizioneremo le auto e sosteremo fino alle ore 12,30. Da lì, ora di pranzo andremo al ristorante Per Bacco di Leggiuno. Nel pomeriggio visita guidata all’Eremo di Santa Caterina.

I raduni che effettuiamo, per altro in tutte le città della Lombardia, hanno come prerogativa, oltre a riunirsi per il raduno stesso, di visitare luoghi a livello culturale”.